Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatte das Ziel 11.400 erreicht und sollte daraufhin steigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Gemäß der DAX Freitagsprognose sollte der DAX nach einem 1. Zwischenhoch bei 11.700 von 11.700 bis 11.500 fallen und dann bis 11.850 steigen. Das habe bisher sehr gut geklappt.



Ausblick: Der DAX habe den "Nacken" der mittelfristigen Topbildung bei 11.868 durchstoßen und daraufhin ein erstes kleines Ziel bei 11.400 erreicht. Seit ca. 11.400 zeige sich die sogenannte "Rebound-Phase". Der DAX sei auf dem richtigen Weg. Diese Phase des Zwischenanstieges sollte Kursniveaus von bis zu 11.868/11.886 erreichen. Möglicherweise würden kurzzeitig auch 11.960 oder 12.000 erreicht. In dieser Phase müsse das frische Verkaufssignal bestätigt werden, in dem der DAX bei 11.868 (per Wochenschluss) nach unten abgewiesen werde. Intraday Widerstände finde der DAX heute bei 11.868, 11.885 sowie 11.960 und 12.000/12.010 vor. Unterstützungen stellen 11.700 und 11.625 dar. (17.10.2018/ac/a/m)