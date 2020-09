Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) "kratzte" Freitag an der bärischen Durchbruchsmarke bei 12.850 und befindet sich seit diesem Trendwechselsignal in einer Reboundphase, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Durch das Trendwechselsignal von Freitag seien schon jetzt weitere Tiefs unter 12.750 zu erwarten (Stoploss 13.460). Seither lief bzw. läuft eine Reboundphase, so die BNP Paribas.



Heute sei bei 13.020/13.045 der 1. Widerstand, bedingt durch den FDAX EMA200/h1 und das Abendhoch. DAX bei 12.850 wirke am Vormittag stützend. Somit könnte sich der DAX zunächst zwischen 13.050 und 12.850 bewegen. Oberhalb von 13.050 eröffne sich Anstiegsspielraum für ein zweites umfassendes Rebound-Standbein bis 13.150/13.191. Unterhalb von 12.740 ginge es ohne Verzögerung abwärts bis 12.525 und 12.200 (EMA200/ Tag). (09.09.2020/ac/a/m)

