Paris (www.aktiencheck.de) - Rund 300 Punkte ging es für den DAX seit der jüngsten Rede von EZB-Chef Mario Draghi nach oben, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Jenseits von 12.300 Zählern notiere das deutsche Börsenbarometer jetzt. In seiner Rede habe der scheidende oberste Währungshüter der Eurozone neuerliche Geldspritzen in Aussicht gestellt. Sollte sich der Wirtschaftsausblick nicht bessern, könne die EZB mit weiteren Lockerungen die Inflation innerhalb der Eurozone anschieben, habe Draghi angekündigt. Konkret könne sich der EZB-Chef neben Zinssenkungen auch neuerliche Käufe von Anleihen vorstellen. Als erste Reaktion auf die Aussagen habe der Euro eingebüßt, die Anleiherenditen seien gesunken und der DAX habe einen Freudensprung gemacht. Doch wie lange halte diese Stimmung?



Grundsätzlich dürften der DAX und alle anderen Aktien von niedrigen Zinsen profitieren. Allerdings stehe es um die deutsche Konjunktur mittelfristig nicht gerade gut. Das ifo-Institut habe seine Konjunkturprognose für 2020 kürzlich um einen Zehntel-Prozentpunkt auf 1,7 Prozent gesenkt. Würde man die vielen Arbeitstage 2020 herausrechnen, läge das Wachstum Deutschlands gar nur bei 1,3 Prozent. Vor diesem Hintergrund erscheine es plausibel, wenn die EZB ihre Geldpolitik überdenke und die Weichen gen Lockerung stelle. Wie das konkret aussehen werde, dürfte allerdings nicht mehr in der Hand von Mario Draghi liegen. Ende Oktober stehe der Wechsel an der Spitze der Europäischen Zentralbank an. Die jetzige Euphorie am Aktienmarkt sollten Anleger daher nicht überbewerten. Über die künftige Geldpolitik bestimme maßgeblich Draghis Nachfolger. (21.06.2019/ac/a/m)

