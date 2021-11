Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß: "Die Tageskerze von Freitag ist noch nicht dazu geeignet, den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf neue Hochs zu hieven. Das sieht unfertig aus." Die Ansage des unfertigen Pullbacks in unserer DAX-Prognose von Montag bestätigt sich, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei schon am ersten Tageswiderstand bei 16.192/16.200 nach unten abgeprallt.



Und auch Stand gestern sehe es unfertig aus, was da von oben herunterkomme. Der Pullback sei weiterhin unfertig! -100 Punkte "gap down" um 9 Uhr erwartet. Neue DAX-Tiefs seien also schon vorbörslich zu sehen! Weitere DAX-Tiefs im Bereich 16.030/15.850 seien zu favorisieren (Stop dieser Ansage sei bei Anstiegen über DAX 16.203). Davon wäre heute ein Pensum bis 15.985/15.958 (Nackenlinie+Gap+EMA2oo/h1) abzuarbeiten. Das Ziel 15.850 liege heute wahrscheinlich noch nicht in Reichweite. (23.11.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >