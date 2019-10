GEA (ISIN DE0006602006 / WKN 660200) sei zu Beginn des Freitagshandels eines der leistungsstärksten Unternehmen im deutschen Mid-Cap-Index. Das Unternehmen habe die Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöht. Der Lebensmittelhersteller habe 2019 einen leichten Umsatzrückgang erwartet, gehe nun aber von einem stagnierenden Wachstum aus. Der Schritt erfolge, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal ein Ergebnis gemeldet habe, das den Schätzungen der Analysten entsprochen habe.



Infineon werde zusammen mit anderen Halbleiterherstellern höher gehandelt. Die verbesserte Stimmung gegenüber dem Sektor sei eine Folge der gestrigen Gewinnmeldung von Intel. Der US-Gigant habe dank der soliden Nachfrage nach Rechenzentrum-Chips einen über den Erwartungen liegenden Umsatz und Ertrag verzeichnet und eine optimistische Prognose für das vierte Quartal 2019 abgegeben.



PUMA habe ein Downgrade durch die Société Générale erhalten. Die Empfehlung für die Aktie sei von "kaufen" auf "halten" gesenkt worden. Das neue Kursziel sei auf 73 EUR festgelegt worden.



MTU Aero (ISIN DE000A0D9PT0 / WKN 843002) habe heute vor Sitzungsbeginn über das Ergebnis des dritten Quartals berichtet. Der Umsatz habe mit 1,16 Mrd. EUR um 7,2% unter der Medianschätzung der Analysten gelegen. Der Jahresüberschuss von 130,7 Mio. EUR habe ebenfalls enttäuscht, da der Markt 135,8 Mio. EUR erwartet habe. Dagegen habe das bereinigte EBIT mit 192,5 Mio. EUR über den Erwartungen gelegen. Dennoch notiere die Aktie heute niedriger, da die schwächere Prognose für das Geschäftsjahr (4,7 Mrd. EUR Umsatz) die Bewertung belaste. (25.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Europäische Anleger starteten den heutigen Handel in optimistischer Stimmung, wobei die Mehrheit der europäischen Blue-Chip-Indices bei Eröffnung eine steigende Preisdifferenz zeigte, so die Experten von XTB.Die meisten Indices hätten jedoch in der ersten Handelsstunde nachgegeben. Der größte Rückgang sei auf dem polnischen WIG20 (W20) zu verzeichnen, während die portugiesischen Aktien am meisten zulegen würden. DAX habe eine weitere Hürde erreicht. Der deutsche Leitindex habe gestern darum gekämpft, den Wert von 12.875 Punkten zu überschreiten, doch auch der heutige Versuch habe sich als Misserfolg erwiesen. Allerdings könne dieses Niveau als kurzfristiger Widerstand angesehen werden, den man während der heutigen Sitzung beobachten sollte. Der Index teste nun die untere Grenze des aktuellen Bereichs bei 12.835 Punkten. Die nächste kurzfristige Unterstützung in der Linie finde sich bei der 12.785-Punkte-Marke, etwas unterhalb des 50er EMA. Die wichtigste Stütze für die kurzfristige Überwachung befinde sich an der 12.670-Punkte-Marke der unteren Grenze der Overbalance-Struktur. Man sollte beachten, dass dieser Wert auch mit dem 200er EMA übereinstimme.