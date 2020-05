Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Es war seit Tagen ausgeschrieben: "Erst über 11.235 kippt das Szenario der 2. Abwärtsstrecke bis unter 10.426", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das DAX-Ziel bei 10.426 sei erreicht worden, auch das gestern eingeführte Erweiterungsziel 10.370. Der XETRA DAX habe sogar sein 100% Projektionsziel bei 10.177 abgearbeitet.



Der DAX könnte also in eine neue Phase eintreten. Eine aufwärts gerichtete 2-stufige Sequenz liege in der Luft. Wenn deren 1. Teil schon beendet sein sollte, dann komme es heute Vormittag zum Pullback bis 10.367 oder 10.289 und spätestens ausgehend von 10.290 zur 2. Anstiegssequenz bis mindestens 10.500, besser aber bis 10.630 oder 10.820. Unterhalb von 10.150 (Stundenschlusskurs zähle als Signal) wäre hingegen bei 9.525 + 9.400 (ggf. 9.250) das Ziel. Der VDAX-NEW sei gestern von 35,31% auf 41,15% (+16,6%) gestiegen. (15.05.2020/ac/a/m)



