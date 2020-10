Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Nachrichten rund um den Krankheitsverlauf des US-Präsidenten standen zuletzt im Fokus, berichten die Analysten der Helaba.



Die fortschreitende Genesung Trumps habe gestern aber nur zu Beginn des Handels für Rückenwind gesorgt. Darüber hinaus sei man geneigt, den Handelsverlauf als "wie immer" zu beschreiben, zumal der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein weiteres Mal nicht in der Lage gewesen sei, die 21- und 55-Tagelinien nachhaltig zu überwinden. Damit würden die Trends auf kurz- und mittelfristiger Zeitebene weiterhin negativ bleiben. Immerhin sei es dem deutschen Leitindex gelungen, die zuletzt umkämpfte Marke von 12.809 Zählern auf Schlusskursbasis zu überwinden. Darüber hinaus sei davon auszugehen, dass die im kommenden Monat anstehende US-Wahl ihre Schatten vorauswerfe. Gleiches sei auch auf die in Kürze beginnende Berichtssaison zutreffend. Weiterhin würden auch die Entwicklungen rund um das Corona-Virus aufmerksam verfolgt.



Inwieweit das Aufwärtspotenzial des DAX inzwischen ausgereizt sei, werde sich zeigen müssen, zumal auch saisonale Aspekte eine gewichtige Rolle spielen könnte. Insofern bestehe weiterhin die Gefahr, dass der Index schnell wieder in unruhigeres Fahrwasser gerate. Dies werde aber erst der Fall sein, wenn die zuletzt bereits getestete 100-Tagelinie (12.596) nachhaltig unterschritten werde. Weitere Unterstützungen seien bei 12.639, 12.552 (21-Wochenlinie) und 12.509 (Regression - daily) zu finden. (07.10.2020/ac/a/m)

