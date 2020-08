Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat erneut einen Angriff auf die 13.000er Marke unternommen, so die Analysten der Helaba.Eher sei der Blick auf die Unternehmensstimmung zu lenken, denn wenn positive Daten keine Kurssteigerungen mehr auslösen würden, könnten enttäuschende Daten für Verluste sorgen. Potenzial für einen Rücksetzer sei nach Erachten der Analysten also gegeben. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass der Essenslieferdienst Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4) den insolventen Zahlungsabwickler Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206) im DAX nachfolge. Die Änderungen würden am Montag wirksam.Das technische Bild sei geprägt von der Konsolidierung der letzten Wochen. Letztlich seien die aktuellen Indexstände bereits Ende Mai gehandelt worden und so verwundere es nicht, dass der niedrige ADX auf eine trendlose Verfassung des deutschen Leitindex hinweise. RSI und Stochastik seien neutral zu werten und der MACD liege auf seiner Signallinie. Alles in allem sei die Indikatorenlage nicht aussagekräftig und so würden die Analysten den Blick auf die Unterstützungslinien richten. An erster Stelle relevant erscheine die 21-Tagelinie bei 12.808 Zählern, die dem DAX in den letzten Tagen mehrfach Halt gegeben habe. Darunter sei der 55-Tagedurchschnitt bei 12.610 zu erwähnen. Auch die dicht unterhalb zu findende Dreiecksunterstützung etwa bei 12.550 sollte nicht außer Acht gelassen werden. (20.08.2020/ac/a/m)