Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat die neue Woche mit Kursgewinnen und einem neuen Allzeithoch gestartet, was unter anderem auf gute Quartalszahlen zurückzuführen ist, so die Analysten der Helaba.Gespannt sei man auch auf die US-Quartalsberichtsaison, die heute Fahrt aufnehme. Unter anderem würden die Bücher von Goldman Sachs (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von 9,45 USD gerechnet) und J.P. Morgan & Chase (3,11) geöffnet. Im Wochenverlauf würden beispielsweise Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Blackrock, Alcoa, U.S. Bancorp, Morgan Stanley und State Street folgen. Die Erwartungen an die Unternehmensergebnisse seien hoch. Insofern erscheine das positive Überraschungspotenzial lediglich moderat zu sein. Zweifelsohne gelte es auch, darauf zu achten, wie die Unternehmenslenker die zukünftigen Perspektiven beurteilen würden. Bei den Banken sei davon auszugehen, dass die Einnahmen aus dem Investmentbanking rückläufig gewesen seien, hingegen sollten die Finanzhäuser von einer geringeren Risikovorsorge profitiert haben.Der DAX könne sein hohes Niveau allen Unkenrufen zum Trotz gut behaupten. Das Ende Juni markierte Hoch bei 15.752 sei überschritten worden und ein neues Allzeithoch bei 15.806 Punkten sei markiert worden. Ob die Dynamik für einen länger andauernden Anstieg ausreiche, werde sich vor dem Hintergrund der technischen Konstellation noch zeigen müssen. Negative Divergenzen würden vor zu viel Optimismus mahnen. (13.07.2021/ac/a/m)