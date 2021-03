Ausblick: Das massive US-Konjunkturpaket habe den DAX in den Vortagen nach oben katapultiert. Allerdings sei der DAX auch überkauft.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne nicht die obere Trendkanalbegrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa 14.500 Punkten nicht erobern und pralle hier wieder nach unten ab. Wie bereits zuvor, könnte dann ein Rücklauf bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa 13.800 Punkten stattfinden. In diesem Fall würde der DAX aber auch erneut unter die langfristige Widerstandslinie im Monatschart bei 14.100 Punkten fallen und damit ein Fehlausbruch mit in der Folge fallenden Kursen bestätigt werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik beibehalten und auch die Marke von 14.500 Punkten und damit die obere Trendkanalbegrenzung erobern. In der Folge wäre dann mit einem weiteren langfristigen Hochlauf bis zur runden Marke von 15.000 Punkten zu rechnen. (10.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit Ende Oktober mit dem Verlaufstief bei 11.450 Punkten in einem Aufwärtstrend, wobei ab Januar eine Seitwärtskonsolidierung stattfand, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese lange Seitwärtsphase sei am Montag mit dem nachhaltigen Ausbruch über die langjährige Widerstandslinie im Monatschart bei 14.100 Punkten beendet worden. Der DAX sei am Montag mit einer langen weißen Tageskerze aus dem Handel gegangen, die auf die enorme Aufwärtsdynamik und bereits weitere Kursgewinne hingedeutet habe. Am Vortag habe der DAX dann auch weiter ansteigen und mit dem Tageshoch bei 14.475 Punkten ein neues Allzeithoch und die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals erreichen können. Gelinge den Bullen hier auch ein Ausbruch nach oben aus dem steigenden Trendkanal heraus?