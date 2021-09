Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kann die große momentane Bewegungsfreude des Dow Jones aktuell nicht mitgehen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX warte ab, sei es wegen des Hexensabbats am Freitag, der DAX40 Erweiterung ab 20.09. oder der anstehenden Bundestagswahl.



Die DAX-Tageskerzencharthürde durch den Tages-"Kijun"-Parameter bei 15.736/15.742 (FDAX/DAX) sei auch heute zu beachten, da nun schon 2 abweisende Dochtkerzen am "Kijun" erschienen seien. Kleinere DAX-Anstiege am Vormittag dürften bereits bei 15.736/15.767 scheitern. Unterhalb von 15.736/15.742 sowie 15.767 (EMA200/h1/Xetra) sei der DAX blockiert und neige heute zum Rückfall bis 15.660 und vor allem 15.622/15.610. Oberhalb von 15.767 (Stundenschluss) könnte der DAX die Zielzone 15.825/15.843 erreichen. Zusatz: Es habe die Woche des "großen Verfalls" für Derivate des 3. Quartals begonnen. Das sei eine sehr bedeutende Derivatewoche und könne die Chartauswertung teilweise außer Kraft setzen. Höhepunkt sei am Freitag um 13 Uhr. (15.09.2021/ac/a/m)



