Ausblick: Der Aufwärtstrend sei klar intakt, die aktuelle Überhitzung könnte durch eine normale Abwärtskorrektur im Aufwärtstrend bis zum 10er EMA abgebaut werden.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle wie bereits in den Vormonaten erneut am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart nach unten ab und leite eine Abwärtskorrektur ein. Diese sollte erneut den 10er EMA anlaufen und könnte in diesem Bereich nach oben abdrehen und den Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Gelinge den Bären hingegen ein Durchbruch nach unten, würde ein kurzfristiges Schwächesignal entstehen und ein weiterer Kursrutsch bis zunächst zum 50er EMA im Tageschart wahrscheinlich werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter beibehalten und auch den Widerstandsbereich zwischen 16.050/16.100 Punkten überwinden. Gelinge dann auch ein nachhaltiger Anstieg über den Fibonacci-Fächer im Monatschart, würde ein langfristiges Stärkesignal generiert und ein weiterer Hochlauf bis 16.500 Punkte wahrscheinlich werden. (08.11.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist seit dem Tief bei 14.818 Punkten kräftig angestiegen und dabei fast ohne Korrektur bis über 16.000 Punkte auf ein neues Allzeithoch bei 16.084 Zähler hochgelaufen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit befinde sich der Index aber nach dem kräftigen Anstieg nun erneut in dünner Luft, direkt am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart. Hier sei der DAX in den Vormonaten immer wieder nach unten abgeprallt. Die bullishe Überschneidung des 10er EMA über den 50er EMA im Tageschart deute nun auf eher weiter steigende Kurse hin und auch die Notierungen deutlich über dem 10er EMA würden eine innere Stärke des DAX anzeigen.