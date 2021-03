Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900): "Anstiegsversuche sind seit dem gestrigen Nachmittagstief (14.450-1) und der vollständigen "abc"-Flagge somit wahrscheinlich, aber bei 14.600/14.650 wäre in diesem Fall schon wieder Schluss ", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es habe in der Tat ein neues Hoch bei 14.604 gegeben, doch dann sei sofort schon wieder Schluss gewesen.



Der DAX habe sich letzte Woche über einen "buy trigger" in Höhe von 14.132 erhoben und daraufhin schlagartig 14.600 erreicht. Dabei habe der DAX überhitzt. Ein Pullback zurück zur Ausbruchslinie 14.132 sei bisher ausgeblieben. Der DAX sei weiterhin relativ stark überkauft. Der DAX sei aus Sicht des Charts noch einige Zeit bei 14.595/14.658 blockiert. Im Überschuss seien DAX-Kurse bei 14.658/14.664 oder 14.735 ableitbar. Eine umfassendere Konsolidierung bzw. Pullbackphase von ca. 14.600 bis 14.309/14.304 oder 14.200/14.198 wäre im Prinzip die bessere Wahl. Unterstützend würden aktuell momentan noch die DAX-Level 14.540, 14.500 wirken. (17.03.2021/ac/a/m)



