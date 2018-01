Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Am ersten Tag des Jahres wurde beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein mehrtägiges unteres Mindestziel bei 12.810 erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Ansage für 12.810 sei somit am Ziel. Seitdem gehe es aufwärts. Gestern habe sich das Chartbild weiter verbessert. Nach dem unsicheren "schwarzen Hammer" habe es nämlich den Durchbruch bei 12.952 gegeben. Das habe die kleine Trendwende bewiesen. Zugleich sei der VDAX massiv eingebrochen, was die Auflösung von institutionellen Hedges nachweise.



Der DAX habe große Tageschartwiderstände zwischen 13.020/13.075 vor der Nase, ebenso wie den EMA200 des Stundenkerzencharts bei 13.061. Der DAX vollziehe unterhalb von 13.061 bald einen Pullback bis 12.952 oder ca. 12.850 und steige dann abermals auf neue Wochenhochs an. Oberhalb von 13.130 wären 13.200 und 13.340 die nächsten Ziele. Solange der DAX nicht per Tagesschluss über 13.075 steige, könne er noch bis ca. 12.700/12.500 fallen. (04.01.2018/ac/a/m)