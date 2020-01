Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete relativ verhalten in die neue Börsenwoche, so die Analysten der Helaba.Der Montag habe gestern aus charttechnischer Sicht kaum neue Erkenntnisse geliefert. Wie eingangs erwähnt, lasse das Momentum weiter nach. Dies könnte in der Konsequenz dazu führen, dass es sich beim Hoch vom Freitag um ein "fractal high" handle. Sollte heute eine Tageskerze mit einem unter dem Vortag liegenden Tief entstehen, würde die "Formation" komplettiert. Darüber hinaus gelte es die in der Vergangenheit bereits mehrfach umkämpfte Unterstützung bei 13.415 Zählern, bei dieser handle es sich um eine Strukturprojektion, im Auge zu behalten. Sollte diese durchbrochen werden, müsste mit einer Beschleunigung der laufenden Korrekturbewegung - nach unten - gerechnet werden. Dies wäre im Kontext mit dem am Freitag zu Ende gegangen, großen Preis- und Zeitzyklus, von Bedeutung.Zur Erinnerung: Am Freitag habe ein Preis- und Zeitzyklus geendet. Ein von diesem abgeleitetes Kursziel habe bei 13.470 DAX-Punkten gelegen und sei nahezu exakt (der Schlusskurs am Freitag lag bei 13.483 Zählern) erreicht worden. Aktuell gelte es, mögliche, richtungsweisende Impulsbewegungen ausfindig zu machen. Auf der Oberseite würden sich Widerstände bei 13.495, 13.525 und 13.596 Zählern definieren lassen. Relevante Supports würden sich bei 13.415, 13.344, 13.325, 13.260 und 13.245 finden. (14.01.2020/ac/a/m)