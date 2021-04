Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erzielte gestern ein neues Allzeithoch bei 15.501 und fiel danach zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der VDAX sei passend dazu um 5% angestiegen. Die wöchentliche Zyklik für bullische DAX-Wochen sehe genau das vor. In bullischen DAX-Wochen, hergeleitet durch die Wochenkerze der Vorwoche markiere der DAX am Montag zwischen 9 und 10 Uhr ein neues Verlaufshoch und konsolidiere dann bis Mittwochabend. Ab Donnerstag bis zum Wochenschluss steige der DAX dann auf neue Hochs. Die BNP Paribas wird das im Laufe der Woche weiter verfolgen.



Heute gehe es um die Unterstützung bei DAX 15.312. Könne der DAX über 15.312 verbleiben, wäre das sehr stark, dann bleibe die Konsolidierung flach. Falle der DAX unter 15.312 und etabliere sich für mehrere Stunden unter 15.312, so erweitere sich das Abwärtspotenzial auf 15.144/15.111. Ausgehend von 15.144/15.111 gäbe es dann gute neue Anstiegschancen. Als Widerstand fungiere der DAX-Bereich 15.404/15.418. Über 15.418 (Stundenschluss zähle als Signal) schaufle sich der DAX intra day Anstiegspotenzial bis 15.525 und maximal 15.645 frei. Unter 15.404/15.418 falle der DAX-Richtung der benannten Horizontale 15.312 zurück. (20.04.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >