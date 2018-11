Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte es nach dem Scheitern der Anstiegschance bei 11.300/11.200 zumindest vermeiden, unter 11.000 zu fallen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX müsse sich zur Stabilisierung und zum Aufrechterhalten des Jahresendhandels zwischen 11.000/12.000 nun bei 11.050/11.000 wieder komplett neu aufbauen. Das sei gestern schon recht gut gelungen. Die Ausverkaufsstimmung sei wie weggeblasen gewesen. Der DAX sei von 11.000 bis 11.250 gestiegen.



Am heutigen Tag wären ausgehend von einem Widerstand bei 11.263 (61,8% Retracement, bärisch) temporäre Schwächephasen bis 11.205/11.200 (Pivot-Cluster) oder 11.105/11.100 (61,8% Retracement, bullisch) erlaubt, gefolgt von weiteren Anstiegen zu 11.263 und 11.400/11.428. Auf der anderen Seite stehe dem DAX auch der direkte Weg zu 11.365 und 11.400/11.428 offen, was die etwas stärkere Variante wäre. Alternativ: Ende der DAX per Tagesschluss unter 11.000, sehe ich allerdings "schwarz". Dann würden die Analysten mit Abgaben bis 10.570 rechnen. (22.11.2018/ac/a/m)