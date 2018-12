Ausblick: Durch den negativen Wochenauftakt habe sich das Momentum der Erholungsbewegung stark abgekühlt. Zwar sei eine Jahresendrally immer noch denkbar, doch die Vorzeichen hätten sich weiter verschlechtert.



Die Long-Szenarien: Die Erholung bis 10.978 Punkten könne bisher nur als technische Gegenreaktion auf die vorangegangenen heftigen Kursverluste angesehen werden. Sollten die Bullen in den nächsten Tagen die 10.700 Punkte-Marke verteidigen, könnte aus der technischen Erholung mehr werden. Ein Tagesschlusskurs über der runden 11.000 Punkte-Marke dürfte für einen Aufwärtsschub bis 11.200 Punkten sorgen. In diesem Fall wäre die Kurslücke an der 11.200 Punkte-Marke geschlossen.



Die Short-Szenarien: Da die letzte Erholung an der runden 11.000 Punkte-Marke gescheitert sei, hätten die Bären erneut Stärke bewiesen. Der Abwärtstrend könnte unterhalb von 10.700 Punkten wieder mehr Fahrt aufnehmen. Die nächsten Supportmarken lägen am Jahrestief bei 10.585 Punkten und anschließend bei rund 10.500 Punkten. Sollte auch dieses Kursniveau fallen, wäre ein Rückgang bis 10.205 Punkten denkbar. (18.12.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Ausgehend vom Jahreshoch bei 13.596 Punkten befindet sich der DAX in einer volatilen Korrekturbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der langfristige Aufwärtstrend seit 2009 sei trotz dieser größeren Verluststrecke weiterhin intakt. Allerdings habe sich das Chartbild in den letzten Wochen etwas eingetrübt, denn der gleitende Durchschnitt (EMA200) im Wochenchart sei mit Kursen unter 11.000 Punkten deutlich unterschritten worden. Die vielbeachtete Durchschnittslinie (EMA200) verlaufe im Wochenchart aktuell bei 11.379 Punkten und stelle einen starken Widerstand dar. Zusammen mit der horizontalen Widerstandzone bei 11.400 Punkten dürfte dieses Kursniveau eine markante Hürde im Wochenchart darstellen. Der nächstliegende Widerstand im Deutschen Aktienindex befinde sich allerdings an der runden 11.000 Punkte-Marke. Im gestrigen Handel sei der DAX bereits wieder unter Druck gekommen und nähere sich dem Jahrestief bei 10.585 Punkten.