Paris (www.aktiencheck.de) - Die DAX "Börsenampel" steht auf "GELB", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



"ROT" werde die "Ampel" erst unter 14.815. Gestern sei nicht viel passiert, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei nicht ganz bis zum Ziel 15.378 herangekommen.



Die DAX Vorbörse handle am multiplen Widerstand 15.371/15.378, ein "Doppel EMA2oo" sei hier im Weg (indikativ Stunde und Tag, je ROT im Chart). Eine DAX Adhoc-Reaktion bis 10 Uhr von 15.371/15.378 zur FDAX "h1/Wolke" und zum "Tages-PP" scheine angemessen, also von 15.371/15.378 zu 15.280/15.264. Auch das DAX Ziel 15.246/15.242 (PP + Gap) sei hierbei nennenswert. Über 15.378 ginge es heute aufwärts zu 15.500 und 15.550/15.555(Pivot R3), seltener schon zu 15.615/15.620 und 15.724/15.737. Unter 15.180 ginge es heute abwärts zu 15.000 (Pivot S3). Dann wäre auch das Ziel 14.953 in Sichtweite. (09.02.2022/ac/a/m)



