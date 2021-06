FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - In Folge der FED-Sitzung am Mittwochabend geriet der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Beginn des gestrigen Handels kurzzeitig unter verstärkten Abgabedruck, konnte sich von diesem im weiteren Verlauf aber wieder erholen, so die Analysten der Helaba.Der langfristige MACD befinde sich im Rückwärtsgang und notiere auf dem niedrigsten Level seit dem 1. Juni. Nicht zuletzt deshalb scheine die Luft auf der Oberseite sukzessive dünner zu werden, auch wenn der Abgabedruck zuletzt eher moderat ausgefallen sei. Darauf, dass dies so bleiben werde, sollte man sich jedoch keinesfalls verlassen, zumal andere Indikatoren ebenfalls auf Schwächen hindeuten würden. Zudem zeige der gestrige Vola-Anstieg, dass Risiken wieder höher gewichtet würden, wenngleich das Niveau insgesamt als relativ niedrig bezeichnet werden könne. Grundsätzlich gelte, dass häufig auf Phasen mit langanhaltend geringer Volatilität dynamische Ausbruchsbewegungen folgen würden. Markante Supports würden sich bei 15.554/15.556 und 15.351 (55-Tagelinie) definieren lassen. (18.06.2021/ac/a/m)