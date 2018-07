Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zuletzt vorherrschende Sorgen mit Blick auf den laufenden Handelsstreit wurden am Mittwoch deutlich reduziert, nachdem sich US-Präsident Trump und EU-Kommissionschef Juncker darauf verständigten, konkrete Gespräche über einen Abbau von Handelsbarrieren aufzunehmen, so die Analysten der Helaba. DAX am Donnerstag zu einem ordentlichen Kursplus verholfen, von Euphorie oder ähnlichen habe aber keine Rede sein können. Auch Seitens verschiedener Politiker habe es geheißen, dass noch nichts erreicht sei und man zunächst abwarten müsse, was am Ende des Tages tatsächlich auf der Habenseite verbucht werden könne. Präsident Trump habe indes verkünden lassen, dass er sich auch weiterhin die Möglichkeit vorbehalte, Zölle auf Autos zu erheben, sollte dies nötig werden. Neben dem Handelsstreit sei die laufende Berichtssaison aktuell ein Thema. Bemerkenswerter Weise hätten sich die davon ausgehenden Marktimpulse bisher in Grenzen gehalten.Charttechnik"Hin und her macht Taschen leer" laute eine alte Börsenweisheit. Zutreffender könnte man das derzeitige Auf und Ab am hiesigen Aktienmarkt kaum zusammenfassen. Auf lange Aufwärtskerzen seien zuletzt ebenso ausgeprägte Abwärts-Candles gefolgt. Diese hätten bis gestern innerhalb einer Range mit den Begrenzungen bei 12.400 und 12.780 Zählern gelegen, bevor der Sprung über die 12.800er Marke gelungen sei. Damit sei auch die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke erreicht und insbesondere die 200-Tageslinie (12.769) überwunden worden. Letztgenannte weise eine leicht fallende Tendenz auf, sodass noch kein gültiges Signal durch die Kreuzung mit dem Average vorliege. Sollte sich der DAX auf dem erhöhten Niveau etablieren können, würden sich die nächsten Kursziele bei 12.895, 12.908, 12.968 und 12.991 Zählern finden. Auf der Unterseite würden die Marken von 12.769, 12.728 und 12.680 Punkten als Supports wirken. (27.07.2018/ac/a/m)