Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einen weiteren Kursabschlag hinnehmen, so die Analysten der Helaba.Darüber hinaus würden die ungelösten Handelsstreitigkeiten und eine mögliche Eskalation der Iran-Krise eine Rolle spielen. In Sachen Handelsstreit sei zu hören gewesen, dass die USA und China anscheinend die Verhandlungen wieder aufgenommen haben sollten. Laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua hätten Unterhändler beider Länder miteinander telefoniert. Erneut sei es zu einem Tanker-Zwischenfall in der Nähe der Straße von Hormus gekommen. Die USA würden - bisher inoffiziell - den Iran beschuldigen. Offenbar sollte ein britischer Tanker gekapert werden. Allmählich werfe auch die beginnende US-Quartalsberichtssaison ihre Schatten voraus.Die Schwächeanzeichen des DAX in Form eines "Hanging Man" auf Wochen- sowie einem "Island Reversal" auf Tagesbasis scheinen sich zu bewahrheiten, so die Analysten der Helaba. Mit dem gestern vollzogenen, neuerlichen Rücksetzer sei der deutsche Leitindex bereits bis zur markanten Unterstützungszone mit den Begrenzungen bei 12.375/12.328 Zählern vorgedrungen. Damit sei auch die für den tertiären Trend relevante 21-Tagelinie (12.354) einem Test unterzogen worden. Gestern sei an dieser Stelle bereits die strukturelle Konstellation bei den DAX-Komponenten beleuchtet worden. Da sich die Kennziffern am Mittwoch nochmals verschoben hätten, folge ein kurzes Update. Lediglich drei der Anteilsscheine befänden sich noch in der Nähe ihres 52-Wochenhochs, 16 würden inzwischen unterhalb der 200-Tagelinie und 15 unter dem 50-Tagedurchschnitt notieren. (11.07.2019/ac/a/m)