Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Wall Street am Freitag einen grandiosen Rebound auf das Parkett zauberte, folgten die europäischen Aktienmärkte am Montag mit Kursgewinnen, so die Analysten der Helaba.



Allerdings sollte diese Erholungsbewegung nicht überbewertet werden. Weiterhin weise der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) intakte Abwärtstrends über alle Zeitfenster hinweg auf. Auch dürften längst nicht alle Schieflagen bei den Vola-Trades aufgelöst worden sein. Die Wetten auf einen weiterhin steigenden VIX hätten zuletzt Rekordniveau erreicht. Politische Unsicherheit, sowohl hierzulande (am Sonntag starte der SPD-Mitgliederentscheid) als auch mit Blick auf die am 4. März in Italien anstehende Wahl könnte sich zudem als Belastungsfaktor für die Aktienmärkte herauskristallisieren.



Nachdem die Analysten der Helaba gestern an dieser Stelle die charttechnische Konstellation auf Monatsbasis beleuchtet haben, rücken sie heute wieder die Betrachtung auf Tagesbasis in den Fokus. Zunächst falle auf, dass das Verlaufstief am Freitag perfekt (12.003 vs. 12.002,56) mit einer von der Struktur abgeleiteten Projektion zusammengefallen sei. Die an der Freitagskerze entstandene Lunte habe einen Rebound eingeleitet, im Zuge dessen gestern der Widerstand bei 12.257 Zählern habe überwunden werden können. Zu einem Test des massiven Widerstandes bei 12.394 Zählern ("lower median line") habe es indes knapp nicht gereicht. Insgesamt könne die Erholung als technische Reaktion beschrieben werden, die nicht mehr ansteigende 200-Tagelinie (12.751) sowie die 144er-Tenkanlinie (12.732) als Gradmesser für den längerfristigen Trend seien weiterhin negativ zu werten. (13.02.2018/ac/a/m)