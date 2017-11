Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die am Vortag aufkommende Gewinnmitnahmebereitschaft setzte sich gestern beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielmehr habe sich das Aktienbarometer im Bereich eines Fibonacci-Levels (13.365 Punkte) stabilisieren können. Dennoch sollten Anleger jetzt nicht sofort wieder in Euphorie verfallen. Schließlich bleibe es bei den zuletzt beschriebenen Bremsklötzen in Form des jüngsten "bearish engulfing", des Rückfalls unter das obere Bollinger Band (akt. bei 13.554 Punkten) sowie der überhitzten Indikatoren (z. B. RSI). Deshalb würden die Analysten kurzfristig das jüngste Aufwärtsgap (13.341 zu 13.255 Punkten) als nächsten Rückzugsbereich in den Vordergrund rücken. Darunter definiere eine weitere Kurslücke bei 13.187/145 Punkten die nächste Haltezone.



Dazu passe auch die recht optimistische Haltung der amerikanischen Privatanleger. Nur einmal in diesem Jahr sei laut der Sentimenterhebung der AAII der Bärenanteil (derzeit 23,1%) noch geringer aus. Damals sei zumindest eine zweiwöchige Verschnaufpause gefolgt. Um die negativen Implikationen aus dem jüngsten Candlestickmuster beim DAX zu negieren und die Bullen in die Erfolgsspur zurückzubringen, sei dagegen ein Anstieg über das Hoch des "bearish engulfing" - gleichzeitig das gültige Allzeithoch des DAX (13.526 Punkte) - notwendig. (09.11.2017/ac/a/m)