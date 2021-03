Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hangelt sich sukzessive nach oben und war damit gestern in der Lage, das vierte Rekordhoch (14.578,46) in Folge zu markieren, so die Analysten der Helaba.Die EZB-Sitzung am Nachmittag habe keine großen Überraschungen beinhaltet, so dass von dieser Seite keine neuen Impulse zu verzeichnen gewesen seien. Bemerkenswert sei die Entwicklung bei der Vola - gemessen auf Basis des VDAX ( ISIN DE000A0DMX99 WKN A0DMX9 ). Diese habe gestern das tiefste Niveau seit dem ersten Quartal 2020 erreicht. In der Regel werde unterstellt, dass nach Phasen niedriger Volatilität ein dynamischer Ausbruch erfolge. Problematisch dabei sei jedoch das exakte Timing. Der in der kommenden Woche anstehende, große Verfall und das Ende eines großen "Gann-Zyklus" könnten einen Trigger darstellen.Obwohl der DAX gestern das vierte Rekordhoch in Folge markiert habe, würden bereits wieder die negativen Divergenzen auffallen. Auch das Momentum lasse bereits spürbar nach. Dies lege die Vermutung nahe, dass bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei und sich das Chance/Risiko-Profil entsprechend ungünstiger darstelle. Hinzu komme, dass die 50%-Extension (14.542) auf Schlusskursbasis unterschritten worden sei. Supports würden sich bei 14.445, 14.354 und 14.279 Zählern finden. (12.03.2021/ac/a/m)