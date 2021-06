Ausblick: Der DAX befinde sich übergeordnet noch in einem Aufwärtstrend, dieser wackle aber bereits.



Die Short-Szenarien: Der DAX befinde sich im Monatschart am oberen Fibonacci-Fächer und könnte hier wieder nach unten abprallen. Sollte der Index im Monat Juni mit einer bearishen Monatskerze am Fibonacci-Fächer aus dem Handel gehen, drohe ein längerer Kursrückgang bis zur ehemaligen Widerstandslinie im Bereich von 14.000 Punkten. Zumal sich bei 14.621 Punkten noch eine offene Kurslücke befinde, die wieder geschlossen werden sollte. Die nächste kurzfristige Anlaufmarke sei erneut der 50er EMA, gefolgt von der unteren Trendkanalbegrenzung.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Vortagesverluste schnell abschütteln und wieder über den 10er EMA ansteigen. Gelinge dann ein Kursanstieg über das Vortageshoch bei 15.675 Punkten hinaus, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Allzeithoch bei 15.802 Punkten zu rechnen. Darüber wäre die runde Marke von 16.000 Punkten die nächste Zielmarke. (24.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend und bewegt sich dabei in einem steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Abwärtskorrekturen seien dabei kurzfristig im Bereich des 10er EMA ausgelaufen, in der Extension oft bis zum 50er EMA. So sei die Abwärtskorrektur seit 15.802 Punkten am Montag ebenfalls am 50er EMA mit dem Verlaufstief bei 15.309 Punkten ausgelaufen. Der DAX sei hier wieder nach oben abgeprallt und habe Kurs auf den 10er EMA genommen. Dabei habe der DAX aber nur noch leicht über den 10er EMA ansteigen können - ein Schwächesignal. Der DAX habe am Vortag ein Verlaufshoch bei 15.675 Punkten erreicht. Noch im Tageshandel sei es dann wieder abwärts gegangen. Es habe sich eine lange schwarze bearishe Tageskerze gebildet, die bereits auf weiter fallende Kurse hindeute.