Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte am Freitag die Unterstützungszone 15.493/15.448 behaupten, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Wochenschluss 15.532. Das werde sich heute früh schlagartig ändern.



Die Kurslücke bahne sich in einer Größenordnung von -400 Punkten an. Unter der Unterstützungszone 15.493/15.465 falle der DAX heute mit einer riesigen Abwärtslücke in einen bärischen Modus. Auch der EMA200 werde sogleich bei 15.260 untersprungen. Der FDAX handle schon jetzt unter dem Pivot S3 bei 15.195 (entspreche DAX 15.205 wegen des neuen Derivatezyklus bis Mitte März). Es gehe also sehr tief los! Das DAX-Gesamtgebilde seit dem Hoch vom 19.11.21 (16.290) lege nah, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis man DAX/FDAX erneut zwischen 14.905/14.815 handeln sehe. (20.12.2021/ac/a/m)



