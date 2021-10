Weitere Suchergebnisse zu "DAX (Kurs)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Passend zum Monatsultimo analysieren wir heute den Monatschart des DAX-Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dem Chartverlauf der deutschen Standardwerte - ohne Berücksichtigung der Dividenden -komme unverändert eine Schlüsselrolle zu. Nachdem das Aktienbarometer während der letzten Monate immer wieder versucht habe, in den ehemaligen Haussetrend seit März 2009 (akt. bei 6.864 Punkten) zurückzukehren, lasse das "bearish engulfing" vom September dieses Unterfangen in die Ferne rücken. Die Kerze des gerade zu Ende gegangenen Monats sei darüber hinaus eine ganz besondere, denn ihr Kerzenkörper umschließe die Pendants der insgesamt vier Vormonate. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite zu verhindern, gelte es nun, die alten Ausbruchsmarken in Form der Hochpunkte von 2018 und 2015 bei 6.444/6.340 Punkten unbedingt zu verteidigen. Schließlich dürften die Mehrzahl der Investoren ein Rebreak als Startschuss für die Ausdehnung der eingeleiteten Konsolidierung interpretieren. Die Hochs bei gut 6.100 Punkten sowie die alte Abwärtstrendlinie seit Januar 2018 (akt. bei 5.902 Punkten) würden dann die nächsten Unterstützungen abstecken. (01.10.2021/ac/a/m)