Das in Luxemburg ansässige Gericht habe die Kartellstrafe von Infineon um 7% auf 76,87 Millionen EUR reduziert, da der Chiphersteller weniger wettbewerbswidrige Kontakte zu anderen Kartellmitgliedern gehabt habe, als die EU-Kartellbehörden angegeben hätten. Bereits 2014 habe die Europäische Kommission eine Geldstrafe von insgesamt 138 Millionen EUR gegen Infineon, Philips und Samsung wegen der Beteiligung an einem Kartell zwischen 2003 und 2005 verhängt. Die Strafe von Infineon sei mit 82,78 Millionen EUR die höchste gewesen.



Tesla sei "sehr nah dran" an der Erreichung der Stufe fünf der autonomen Fahrtechnologie, habe Chief Executive Elon Musk am Donnerstag gesagt und sich dabei auf die Fähigkeit bezogen, Straßen ohne Zutun des Fahrers zu befahren. "Ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass wir die Grundfunktionalität für die Autonomie der Stufe 5 in diesem Jahr abgeschlossen haben werden", so Musk.



Gestern habe der deutsche Arzneimittelhersteller Merck bestätigt, dass er sich bereit erklärt habe, sein potenzielles COVID-19-Medikament Rebif in Länder der Europäischen Union zu liefern, falls Aufträge für die Behandlung erteilt würden. Diese Erklärung sei einem früheren Reuters-Bericht über eine Vereinbarung zwischen der EU-Kommission und Merck über die Lieferung von Rebif gefolgt.



SAP habe um 8% zugelegt, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben habe, dass seine Geschäftstätigkeit im zweiten Quartal stärker als erwartet an Fahrt gewonnen habe. Der Softwarehersteller habe zudem seinen Ausblick für das Gesamtjahr mit steigenden Umsätzen und Betriebsgewinnen bestätigt. (09.07.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Vorfeld des Treffens der Eurogruppe, bei dem die Finanzminister der Eurozone ihren neuen Präsidenten wählen sowie die Haushaltslage und den finanzpolitischen Kurs in der Eurozone erörtern werden, werden die europäischen Indices gemischt gehandelt, so die Experten von XTB.Die Investoren würden alle Nachrichten im Zusammenhang mit dem Rettungsfonds in Höhe von 750 Milliarden EUR für die von Covid-19 am stärksten betroffenen Volkswirtschaften aufmerksam verfolgen. Unterdessen würden die steigenden Infektionszahlen und die Anzeichen dafür, dass die EZB die Geldpolitik für einige Zeit unverändert lassen könnte, die Marktstimmung belasten. Merck um 2%, BMW um 1,2% und adidas um 0,9% hätten zulegen können. Gestern habe der DAX von der Aufwärtstrendlinie abprallen können. Sollte sich die Stimmung verbessern, könnte der Widerstand bei 12.980 Punkten ins Spiel kommen. Sollte der Index hingegen unter die vorgenannte Trendlinie einbrechen, könnten die Verkäufer die jüngsten Tiefs bei 12.000 Punkten anpeilen.