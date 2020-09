Ausblick: Der DAX dürfte direkt weiter abgeben. Und solange der Index unter dem 50er EMA notiere, laute das nächste Kursziel auf der Unterseite auf 12.320 Punkte, wo aktuell der 200er EMA verlaufe.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei am Vortag bei 12.642 Punkten aus dem Handel gegangen und notiere am frühen Donnerstag deutlich tiefer bei 12.520 Punkten im außerbörslichen Handel. Die nächste Anlaufmarke der Bären dürfte nun der 200er EMA sein. Gehe es weiter tiefer, dürfte die Marke von 12.000 Punkten folgen und danach von 11.700 Punkten, wo aktuell die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals verlaufe. Langfristig könnte der untere Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 11.400 Punkten angesteuert werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich erneut erholen und über den 50er EMA bei 12.840 Punkten ansteigen. Die nächsten Anlaufmarken wären dann die runde Marke von 13.000 Punkten sowie in der Folge die noch offene Kurslücke bei 13.116 Punkten. (24.09.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am ersten Handelstag der laufenden Börsenwoche kräftig unter die Räder gekommen und nach der langen Seitwärtsbewegung seit Anfang Juni nach unten ausgebrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Leitindex habe bereits zuvor Schwäche gezeigt, indem der weitere Kursanstieg im US-Index S&P 500 monatelang nicht habe mitgetragen werden können. Der starke Euro mache dem DAX ebenso zu schaffen, wie die wieder eskalierende Coronavirus-Pandemie, die sich weiter eintrübenden Beziehungen zwischen den USA und China und ein möglicherweise bevorstehender harter Brexit. Der DAX sei am Montag unter den 50er EMA gerutscht, womit sich das Bild nachhaltig eingetrübt habe. Am Vortag habe der DAX einen Pullback an diesen 50er EMA durchgeführt und im Tageshoch 12.830 Punkte erreicht. Dann sei es aber wieder abwärts gegangen.