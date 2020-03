Ausblick: Der DAX könnte zu einer normalen Gegenbewegung ansetzen und den Widerstand bei 11.000/11.100 Punkten ansteuern. Ob die Bullen den DAX aber noch höher treiben könnten, bleibe abzuwarten. Es sei langfristig eher mit weiter fallenden Kursen zu rechnen, solange 11.000/11.100 Punkte nicht zurückerobert würden.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne eine Gegenbewegung als Antwort auf die vorherigen kräftigen Kursabgaben starten. Diese laufe aber bereits wieder am Widerstand im Monats-Chart im Bereich von 11.000 Punkten aus. In der Folge sacke der DAX wieder ab und starte eine neue Abwärtswelle mit Kursziel 10.000 Punkte. Solange die Coronavirus-Krise weiter anhalte, sei im DAX langfristig mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Charttechnisch würde sich die Lage erst wieder über dem oberen Fibonacci-Fächer bei 11.600 Punkten aufhellen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne eine Gegenbewegung starten, die aber deutlich über 11.000 Punkte hinausgehe und das noch offene Gap bei 11.447 Punkten schließe. Könnten die Bullen dann auch den oberen Fibonacci-Fächer bei 11.600 Punkten erobern, würde sich die Lage wieder kräftig aufhellen. Dann hätten die Bullen die Chance, die Aufwärtsbewegung auszudehnen und das Gap bei 11.844 Punkten anzulaufen. (10.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist in den Vortag im Einklang mit den internationalen Aktienmärkten kräftig unter die Räder gekommen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Vortag sei es zu einem Crash gekommen, der Leitindex habe im offiziellen Handel um 7,94% auf 10.625 Punkte nachgegeben. Nachbörslich sei der DAX sogar noch bis unter 10.300 Punkte abgesackt. In der Nacht habe sich der DAX aber wieder erholen können und notiere am frühen Dienstagmorgen bei 10.860 Punkten. Mit dem Kursrutsch unter die Marke von 11.000 Punkten habe sich die Gesamtlage im DAX aber deutlich eingetrübt. Der Index sei zudem binnen drei Wochen um 3.000 Punkte gefallen. Auch langfristig ein deutliches Schwächesignal.