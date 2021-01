Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der sonst an dieser Stelle unter die Lupe genommene Performanceindex der deutschen Standardwerte gönnt sich im bisherigen Wochenverlauf eine wohlverdiente Atempause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das gebe den Analysten die Gelegenheit, einen Blick auf den DAX®-Kursindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) - also ohne Berücksichtigung der Dividenden - zu werfen. Hier lasse ein neues Rekordlevel zwar (noch) auf sich warten, doch den Spurt über die Widerstandszone bei rund 5.600 Punkten (38-Monats-Linie, Fibonacci-Level, diverse Hoch- und Tiefpunkte) hätten die Analysten im Jahresausblick als wichtigen Katalysator herausgearbeitet. Zusammen mit den Kurstreibern in Formeiner Konsolidierungsflagge und einem kleinen "V-förmigen" Kursmuster im Wochenbereich seien das aktuell die entscheidenden Antriebsfaktoren. Perspektivisch dürfte das Aktienbarometer deshalb das bisherige Rekordlevel vom Januar 2018 bei 6.444 Punkten ins Visier nehmen. Ein Spurt über das 2020er-Hoch bei 6.137 Punkten würde unserem Basisszenario Nachdruck verleihen, zumal der Kursindex aktuell den seit drei Jahren bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 6.007 Punkten) zur Disposition stellt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Auf der Unterseite gelte es dagegen, ein Rebreak der oben genannten Bastion bei 5.600 Punkten zu verhindern, denn das würde die konstruktive Einschätzung der Analysten negieren. (15.01.2021/ac/a/m)



