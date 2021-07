Ausblick: Auf der Oberseite habe der Index jetzt einige Hürden zu überwinden, um den drohenden Beginn einer Korrekturphase noch abzuwenden.



Die Short-Szenarien: Schon bei einem Rücksetzer unter 15.501 Punkte könnte die Erholung enden und die 15.309 Punkte-Marke wieder attackiert werden. Deren Bruch würde ein erstes Verkaufssignal auslösen und letztlich zu einem Verkaufsimpuls bis an die Aufwärtstrendlinie auf Höhe der Unterstützung bei 14.961 Punkten führen. Darunter stünde eine Ausweitung bis an den Support bei 14.804 Punkten an.



Die Long-Szenarien: Werde die 15.501 Punkte-Marke dagegen auch weiterhin verteidigt, könnte es zu einem Ausbruch bis 15.700 Punkte kommen und das Allzeithoch ein weiteres Mal erreicht werden. An dieser Stelle wäre aber von Gegenwehr der Verkäufer und einer weiteren Abwärtsbewegung auszugehen. Sollte die Marke aber überwunden werden, dürfte eine Kaufwelle bis 15.950 Punkte einsetzen. (12.07.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In den Wochen nach dem Ausbruch über das Rekordhoch bei 14.804 Punkten stieg der DAX zunächst auf ein neues Rekordhoch bei 15.501 Punkten an und setzte dann auf die vorherige Rekordmarke zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese Unterstützung sei zum Sprungbrett für den nächsten Anstieg ab Mai geworden, der diesmal auf ein neues Allzeithoch bei 15.802 Punkten geführt habe. Allerdings habe sich in dieser Phase bereits aufgrund einer Vielzahl kurzer Zwischenkorrekturen eine nachlassende Aufwärtsdynamik gezeigt. Letztlich sei es Mitte Juni zu einer ersten scharfen Korrektur gekommen, die bei 15.309 Punkten gestoppt worden sei. Den Bullen sei erst am Donnerstag wieder gelungen, an die Stärke der Vorwochen anzuknüpfen und so sei der DAX von dieser Marke in einer steilen Kaufwelle bis fast zur 15.700 Punkte-Marke angestiegen.