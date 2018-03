Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:



Der DAX ist heute Morgen bei 11.860 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 87 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Freitagmorgen, aber 82 Punkte über dem Tages-/Wochenschluss von Freitagabend. Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 11.880-Punkte-Marke zu etablieren. Sollte dies gelingen, so könnte der DAX dann die 11.904/06, die 11.917/19, die 11.929/31 und dann die 11.948/50 Punkte erreichen. Gehe es heute über die 11.948/50 Punkte, wären die nächsten Anlaufmarken die 11.962/64 und dann die 11.975/77 Punkte. Schaffe es der DAX, sich über die 11.975/77 Punkte zu schieben, so wären die 11.988/90, das Tageshoch vom Freitag und dann die 12.017/19, die 12.026/28 und dann die 12.044/46 Punkte die nächsten Anlaufziele.



Sollte der DAX bis an die 12.044/46 Punkte laufen, so könnten sich speziell hier Rücksetzer einstellen bzw. die Aufwärtsbewegung könnte hier auch beendet sein. Könne sich der DAX über dieses Level schieben, so wären die nächsten Anlaufziele bei 12.068/70, bei 12.087/89 und dann bei 12.102/05 Punkten zu suchen. Gehe es heute über die 12.102/05 Punkte, so wären die 12.123/25, die 12.138/40, die 12.151/53 und dann die 12.167/69, bzw. die 12.181/83 Punkte die nächsten Anlaufziele.



Könne sich der DAX heute nicht über der 11.880-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst die 11.865/63, die 11.848/46, die 11.823/20 und dann die 11.815/12 Punkte erreichen. Unter der Marke von 11.815/12 Punkten wären die 11.797/95, die 11.780/77, das Tagestief vom Freitag und dann die 11.752/29 bzw. die 11.736/34 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Gehe es heute unter die 11.736/34 Punkte, so könnte der DAX dann die 11.717/15, die 11.695/93, die 11.674/72 Punkte erreichen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 11.914/30/75 als auch bei 12.006/48/86 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.161 als auch bei 12.210/26/46 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 11.860/51/15 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.751/47/29 als auch bei 11.667/20 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 12.002 (12.044) bis 11.865 (11.755) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (26.03.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am Freitagmorgen bei 11.947 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de".Der DAX habe gleich nach Aufnahme des Xetra-Handels versucht, über die 12.000 Punkte zu kommen, sei aber gescheitert. Was gefolgt sei, sei ein Rücksetzer bis an die 11.820 Punkte gewesen. Hier hätten die Bullen wieder zugegriffen und versucht, den Index über die 12.000 Punkte zu schieben, seien aber erneut gescheitert. Der Rücksetzer sei erneut in den Bereich der 12.820 Punkte gegangen. Auch hier sei eine Erholung erfolgt, die aber nur noch bis in den Bereich der 11.920 Punkte gegangen sei. Hier hätten dann erneute Abgaben eingesetzt. Die Bullen hätten zum einen nicht verhindern können, dass es einen Xetra-Schluss unter der 11.900-Punkte-Marke gegeben habe - der erste in diesem Jahr unter dieser Marke. Zum anderen sei es nachbörslich dann zu einer ausgeprägten Schwäche gekommen. Der DAX habe sich erst bei 11.755 Punkten stabilisieren und erholen können. Der Index sei bei 11.778 Punkten aus dem Wochenhandel gegangen.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 11.971/84 Punkte weiter bis an die 12.000/03 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei perfekt getroffen worden, das Setup habe damit gut gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 11.674/72 Punkte knapp unter das maximale Anlaufziel der Experten auf der Unterseite bei 11.760/57 Punkten gegangen. Das Setup habe hier auch gut gepasst.Tageshoch: 12.002 (Vortag 12.269) Tagestief: 11.755 (Vortag: 11.969) Xetra-Schluss: 11.886 (Vortag: 12.100) Range: 247 Pkte (Vortag: 300 Pkte)Der DAX habe im 4h-Chart mittlerweile verbindlich unter der EMA20/50/200 etabliert. Nach dem weiteren Rücksetzter am Freitag könnte sich heute eine kleinere technische Erholung einstellen. Diese habe die Perspektive bis in den Bereich des Tageshochs vom Freitag bzw. bis an die 12.020/45 Punkte zu gehen. Sollte sich der DAX bis hier hin erholen, könnten sich hier erneute Rücksetzer einstellen. Auf der Unterseite könnten sich mit dem Unterschreiten des JH weitere, im Zweifel auch dynamische Rücksetzer einstellen, die die Perspektive hätten, übergeordnet bis an die 11.400, bzw. 11.000 Punkte zu laufen.