Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag im Tief bis auf 12.341 Punkte abrutschte und damit eine Annäherung an die untere Begrenzung des auf das März-Tief zurückgehenden Regressionskanals (aktuell 12.365) stattfand, wurde im Anschluss eine deutliche Gegenbewegung eingeleitet, berichten die Analysten der Helaba.



Diese habe aber zunächst nichts an der Tatsache geändert, dass es sich um die schlechteste Börsenwoche sei Monaten gehandelt habe. Insofern bleibe der deutsche Leitindex weiterhin anfällig für Rücksetzer, wenngleich das näher rückende Quartalsende - Stichwort Windowdressing - eine kurzfristig nicht zu vernachlässigende Rolle spielen dürfte. Darüber hinaus würden die jüngsten Corona-Meldungen belasten. Weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens könnten nicht ausgeschlossen werden. Hierzulande denke Bayerns Ministerpräsident Söder laut über die Einführung einer Corona-Ampel nach. Demnach solle die Ampel auf Gelb springen, wenn es in einem Landkreis 35 oder mehr Infizierte binnen sieben Tagen gebe. Ab 50 solle unter anderem die Maskenpflicht ausgeweitet werden. In Spanien werde über einen kompletten Lockdown Madrids debattiert. Mit Blick auf die USA erscheine es zunehmend unwahrscheinlich, dass ein Corona-Hilfspaket noch vor der Wahl auf den Weg gebracht werde. Zu verfahren seien die Verhandlungen zwischen den Demokraten und den Republikanern.



Die Trends auf kurz- und mittelfristiger Basis seien weiterhin negativ. Insofern sei der gestrige Anstieg des DAX als Korrektur zu werten. Entsprechend stelle sich auch das Chance- und Risikoprofil als nicht ausreichend tragfähig dar. Zudem sei davon auszugehen, dass die Unsicherheiten über die weitere Bewegungsrichtung am Aktienmarkt mit dem näher rückenden Wahltermin in den USA zunehmen würden. Kurzfristig erscheine zunächst ein Verbleib in der Handelsrange mit den Begrenzungen bei 12.325 und 12.900 Zählern wahrscheinlich. Schlusskurse unterhalb der 12.450er Marke - dort sei unter anderen die 100-Tagelinie und die Ichimoku-Wolke zu finden - würden das Risiko einer weiteren Dynamisierung der Abwärtsbewegung markant erhöhen. (29.09.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >