Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich am Donnerstag über lange Strecken schwankungsanfällig, wobei zunächst ein leicht negativer und später ein positiver Unterton überwog, so die Analysten der Helaba.



Schlussendlich sei der deutsche Leitindex mit einem Aufschlag in Höhe von 0,25 Prozent bei 11.935,20 Zählern aus dem Handel gegangen. Erneut sei der Brexit ein dominierendes Thema gewesen. Einerseits habe man sich am Aktienmarkt erfreut gezeigt, dass mit der Fristverlängerung des britischen EU-Austritts bis zum 31. Oktober (ein früherer EU-Austritt sei möglich, sofern das Parlament in London dem umstrittenen Brexit-Vertrag bereits vor Fristende zustimmen sollte) ein harter Brexit zunächst vermieden worden sei. Andererseits sorge die Verschiebung nach Einschätzung des Branchenverbandes der deutschen Exporteure dafür, dass die Unternehmen bei der Ausgestaltung künftiger Wirtschafts- und Handelsbeziehungen gelähmt seien. In Sachen Handelsstreit zwischen der EU und USA ebne die EU den Weg für neue Gespräche. Demnach solle eine Mehrheit der Mitgliedsländer am kommenden Montag ein Verhandlungsmandat für die EU-Handelsbeauftragte Malmström beschließen.



Aktuell befinde sich der DAX definitionsgemäß in einer Korrekturphase. Diese würden in der Regel bis zu zehn Candles umfassen. Sieben Tage davon liegen bereits hinter uns, so dass die Hoffnung besteht, dass sich das technische Bild in Kürze klarer darstellen wird, so die Analysten der Helaba. Als Indiz für die wahrscheinliche Ausbruchsrichtung würden die zuletzt ausgebildeten, und stark ausgeprägten Tageskerzen herangezogen. Demnach wäre aktuell der Rücksetzer vom 9. April maßgeblich. Gestern sei es dem DAX erneut nicht gelungen, sich nachhaltig von den Widerständen in Form der 55-Wochenlinie (11.909) und einem "großen Retracement" (11.938) nach oben abzusetzen. Auf der Unterseite habe sich die auf den 27. Dezember zurückgehende, lineare Regression (11.893) als tragfähige Unterstützung erwiesen. Sollte diese durchbrochen werden, würden die Supports bei 11.816, 11.789, 11.726 und nicht zuletzt die 200-Tagelinie bei 11.692 Punkten relevant. (12.04.2019/ac/a/m)



