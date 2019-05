Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Offensichtlich handelte es sich bei den Kursgewinnen am Mittwoch nur um eine technische Reaktion, da der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Donnerstag erneut deutliche Schwächen offenbarte, so die Analysten der Helaba.Weiterhin sei der Handelsstreit zwischen den USA und China das marktbeherrschende Thema. Seit Freitagmorgen würden die USA nach Angaben der Zollbehörden eine Einfuhrgebühr in Höhe von 25 Prozent auf bestimmte chinesische Produkte aus 5.700 Kategorien erheben, deren Volumen einen Wert von 200 Mrd. Dollar umfasse. Heute sollten die Verhandlungen zwischen beiden Ländern fortgesetzt werden. Mit Blick auf diese habe sich Chinas Vizepremier He hoffnungsvoll geäußert.Am Dienstag sei der DAX unter die auf das Tief bei 10.279,20 Zählern zurückgehende, 45-Grad-Gann-Linie abgerutscht. Gestern habe der deutsche Leitindex erneut und zudem recht deutlich unterhalb der unter Strukturaspekten wichtigen Linie geschlossen. Allerdings gelte es zu beachten, dass Signale in Richtung des Haupttrends, dieser sei mittel- und langfristig noch positiv zu werten, eine deutlich höhere Relevanz aufweisen würden. Dennoch könne das Unterstreiten der Gann-Linie sowie der 21-Tagelinie (12.155) als Warnsignal auf eine aus technischer Sicht nicht mehr idealtypische Aufwärtsbewegung verstanden werden. Deutlich eintrüben würde sich das Chartbild jedoch erst mit einem Rutsch unter die Supportzone von 11.804/11.740 Zählern. Auf den genannten Bereich würden die 55-Tagelinie, die 144er Regression, ein Multi Average sowie der der 200-Tage-EMA entfallen. Zuvor würden die Marken bei 11.919, 11.896, 11.886 und 11.825 Punkten Unterstützung bieten. (10.05.2019/ac/a/m)