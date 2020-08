Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Vergleich zum Vortag sprang die Handelsspanne beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern deutlich an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So hätten zwischen Tageshoch und -tief fast 250 Punkte gelegen. Diese Entwicklung liefere sowohl den Bullen als auch den Bären Argumente an die Hand. Schließlich hätten sich die deutschen Standardwerte zum wiederholten Mal an dem alten Aufwärtstrend seit Ende 2018 (akt. bei 13.044 Punkten) die Zähne ausgebissen. Die Optimisten könnten dem entgegen halten, dass das gestrige Tagestief (12.807 Punkte) erneut die jüngste Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 12.753 Punkten) bestätigt habe. Je nach Sichtweise sei das (charttechnische) Glas also halb voll oder halb leer. In diesem Sinne setze sich die jüngste Suche nach neuen Impulsen fort, die es vermutlich erst dann geben werde, wenn der DAX® einen der beiden beschriebenen Signalgeber aktiviert haben werde. In diesem Zusammenhang lohne - wie so oft - der Blick in die USA. Während die Technologietitel unverändert von einem Hoch zum nächsten eilen würden, stehe mittlerweile auch beim S&P 500® das alten Rekordlevel vom Februar bei 3.394 Punkten zur Disposition. (19.08.2020/ac/a/m)



