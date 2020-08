Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete recht ruhig in die neue Handelswoche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zum einen zeuge eine Handelsspanne von weniger als 115 Punkten von einer ruhigen Gangart, zum anderen sei die gestrige Schwankungsbreite innerhalb des Pendants des Vortages verblieben. Damit entstehe ein sog. Innenstab. Zum Dritten hätten zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs gerade einmal vier Punkte gelegen, so dass ein klassischer "doji" entstehe. Letztlich würden die deutschen Standardwerte also dringend neue Impulse suchen. Diese könnten wie so oft aus den USA kommen, wo der S&P 500® unverändert in Schlagdistanz zu seinem bisherigen Allzeithoch bei 3.394 Punkten notiere. Der Ausbruch auf ein neues Rekordlevel könnte deshalb nochmals einen Katalysator darstellen. Die Technologiewerte aus dem NASDAQ Comp. seien gestern bereits in "uncharted territory" vorgestoßen. Unter Tradinggesichtspunkten stelle beim DAX® die jüngste Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 12.753 Punkten) weiterhin die erste Haltezone dar. Mit dem Tief am vergangenen Freitag habe das Aktienbarometer die Relevanz dieses Gaps nochmals unterstrichen, so dass auf diesem Level kurzfristige Absicherungen platziert werden könnten. (18.08.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >