Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich seit dem 17.01. relativ turbulent, konnte aber seine Neutralitätszone, die der DAX seit Ostern 2021 aufgebaut hat, in den Grenzen von 15.000/14.815 und 15.800/16.000 verteidigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Heute gehe es mit dem DAX statistisch aufwärts. Hintergrund: Es sei der Mittelzuflusstag der Sparplan-Anleger. Vom Chartbild her gehe es heute mit dem DAX aber abwärts. Hintergrund: Die Tageskerzenfolge wie auch die untergeordnete bärische Flaggenstruktur lege diese Sichtweise nah. Die BNP Paribas könnte sich bessere Startbedingungen für den Tag vorstellen. Die Tageskerze von gestern deute Unsicherheit an. Es "drohe" prinzipiell was nach unten, zum Beispiel zu 15.379, 15.335 oder 15.125. Die DAX-Vorbörse takte erstmal freundlich, im DAX-Widerstandsbereich 15.550/15.582. (01.02.2022/ac/a/m)



