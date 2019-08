Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Na das war gestern ein heftiges Hin und Her. Als der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unter 11.450/11.440 einbrach sah es so aus als würde direkt das Ziel 11.200/11.190 erreicht werden können, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Doch habe der DAX das Ziel mit dem Tief bei 11.264 verfehlt. Dann sei ein Konter bis 11.524 zustande gekommen, dann wieder Tiefs bei 11.348.



In den meisten Fällen bewege sich der DAX heute bis 11.525/11.550 aufwärts, um eine 3-teilige Flagge zu komplettieren, die sich seit dem gestrigen Tagestief (11.264) zeige. Danach neige der DAX dann (voraussichtlich ab 13 Uhr) wieder zur Schwäche, die Rückfälle bis 11.450/11.440 beinhalten würden. Ersatzunterstützung sei der "IKH/h1" bei 11.406. Unter 11.344 gäbe es wieder neue Verkaufssignale, insbesondere für das Ziel 11.200. Von 11.200 seien umgehend größere Gegenbewegungen zu erwarten, weil 11.200/11.190 ein großes unteres Sommerziel darstelle. (16.08.2019/ac/a/m)



