Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag von seiner freundlichen Seite, berichten die Analysten der Helaba.Die NASDAQ sei nicht weit von ihrem Allzeithoch entfernt, die Börse in Oslo habe gestern ein solches markiert. Heute werde der DAX nahezu unverändert in den Handel starten. Da im Tagesverlauf keine nennenswerten Konjunkturdaten zur Veröffentlichung anstünden, würden sich die Marktteilnehmer insbesondere mit dem laufenden Handelsstreit sowie verschiedenen Unternehmensberichten auseinandersetzen. Im Handelsstreit könnte es zu einer neuen Eskalation kommen, denn ab dem 23. August würden die USA neue Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 16 Mrd. USD erheben.Nachdem am Montag eine sogenannte "high wave candle" ausgebildet worden sei, sei gestern ein "gravestone doji" gefolgt. Wie die Bezeichnung letztgenannter Kerze zum Ausdruck bringe, werde dieser keine positive Eigenschaft zugeschrieben. Allerdings erhöhe sich die Aussagekraft, sofern auf diese eine Abwärtskerze folge. Nicht allein aus diesem Grunde verspreche der heutige Handelstag spannend zu werden. Erneut dürfte die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke, die 144er Tenkan-Linie (12.661), der 55-Tagedurchschnitt (12.648), die 21-Tagelinie (12.644), das 50%-Retracement (12.637) und möglicherweise der 200-Tage-EMA (12.606) sowie die 100-Tagelinie (12.586) im Test stehen. Darüber hinaus sollte auch die Marke von 12.532 (untere Begrenzung der Ichimoku-Wolke) im Hinterkopf behalten werden. (08.08.2018/ac/a/m)