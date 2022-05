Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am letzten Tag der Handelswoche herrsche gute Stimmung auf dem Frankfurter Börsenparkett, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nehme die Steilvorlagen der Wall Street und aus Asien auf und setze sich immer deutlicher ins Plus ab. Sollte sich die Erholung kommende Woche fortsetzen, würde der Index bald auf einen wichtigen Widerstand treffen. Im Bereich von 14.000 Punkten gebe es eine Reihe von Marken, die es zu überwinden gelte.

(13.05.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >