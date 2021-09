Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zunächst sah es gestern nach einem weiteren Handelstag "in stabiler Seitenlage" im Dunstkreis der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.711 Punkten) aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900).



Doch am Nachmittag hätten erneut Gewinnmitnahmen eingesetzt, womit sich das Verhaltensmuster der letzten Handelstage wiederholt habe. Da die Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 15.827 Punkte) vom 8. September weiter Bestand habe, bleibe das Chartbild aktuell angeschlagen. Auch vonseiten der Marktbreite würden immer mehr Warnsignale kommen - jetzt auch aus dem Technologiesektor. In Deutschland würden in der nächsten Woche zudem die besonderen saisonalen Belastungsfaktoren durch die Indexerweiterung sowie durch die Bundestagswahl warten. Diesen Bremsklötzen zum Trotz dürfte der DAX® dank der Vorgaben heute freundlich in den Tag starten. Für einen Hoffnungsschimmer sorge zudem die aktuelle Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII). Der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern sei von 38,9% auf nur noch 22,4% regelrecht eingebrochen und erreiche damit den niedrigsten Stand seit Juli 2020. Marginale Preis- bei starken Sentimentkorrekturen seien eher positiv zu werten. (16.09.2021/ac/a/m)



