Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach anfänglichen Kursgewinnen, übernahmen die Bären zu Wochenbeginn wieder das Ruder, berichten die Analysten der Helaba.Vieles spreche dafür, dass der Erholungsimpuls des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern zu Ende gegangen sei. Allen voran sei die Tageskerze in Form eines "bearish engulfing patterns", der Rutsch unter den 200-Wochendurchschnitt (11.501) sowie unter die Strukturmarke bei 11.430 Zählern zu nennen. Zudem sei der Index an der Widerstandszone von 11.589/11.598 Punkten gescheitert.Interessant stelle sich auch die Konstellation beim DAX-Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) (auf Wochenbasis) dar. Dieser schicke sich an, die aus dem Jahr 2009 resultierende Aufwärtstrendlinie (5.303) nun nachhaltig zu durchbrechen, nachdem derartige Versuche in den Vorwochen noch gescheitert seien. Häufig sei der zweite bzw. dritte Ausbruchsversuch mit größerer Dynamik verbunden, wodurch deren Erfolgsaussichten höher zu gewichten seien. Nicht allein deshalb gelte es die Entwicklung der kommenden Tage und insbesondere den Wochenschlusskurs zu beachten. (13.11.2018/ac/a/m)