Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat gestern in der "Zweitstrecke abwärts" das Mindestziel 12.191 erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Danach habe es einen ansehnlichen Konter gegeben, der die "Bären-KO" Marke 12.290+x gekreuzt habe. Damit sei der Abwärtszyklus von 12.458 faktisch zu Ende gewesen!



So richtig viel hätten die Bullen aber auch nicht auf die Beine gestellt, hätten sich schon am Nachmittag und Abend wieder sehr weit zurückdrängen lassen. Somit bleibe ein gemischtes Bild. Der DAX dürfte sich heute zunächst aufraffen und mindestens 12.265/12.280 ansteuern. Diese zwei Marken würden Widerstände per Stundenschluss darstellen. Über 12.275 wäre Platz bis zum gestrigen Nachmittagshoch 12.350, dann wiederum bis 12.460 und 12.500. Unterstützend wirke 12.215, der Tages-"IKH"! Bei neuen Wochentiefs unter 12.175 wäre 12.100/12.090 das Ziel, dann wiederum 12.000 und 11.885/11.865. Bullisch im größeren Sinne werde es nur über 12.500/12.600! (05.10.2018/ac/a/m)