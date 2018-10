Ausblick: Bislang bilde der Index zwischen 12.175 und 12.390 Punkten eine volatile Seitwärtsrange aus. Neue Impulse liefere erst das Verlassen der Handelsspanne.



Die Short-Szenarien: Setze der Index die bei 12.456 Punkten eingeschlagene Richtung mit einem erneuten Bruch der 12.190 Punkte-Marke fort, dürfte es zu einer zügigen Abwärtsbewegung bis 12.104 Punkte kommen. An dieser Stelle könnten die Bullen die Verkaufswelle kurzfristig aufhalten. Auf Sicht der kommenden Tage dürfte die Marke jedoch ebenfalls durchbrochen und das charttechnische Ziel bei 11.726 Punkten angelaufen werden.



Die Long-Szenarien: Verbleibe der DAX dagegen zunächst über der 12.190 Punkte-Marke, könnte erneut die Oberseite der Handelsspanne der letzten Tage bei 12.450 Punkten attackiert werden. Doch erst ein dynamischer Ausbruch über die Marke und die derzeit bei rund 12.470 Punkten verlaufenden Aufwärtstrendlinie würde für die Fortsetzung der Erholung seit Mitte September sorgen können. In diesem Fall dürfte der DAX dynamisch über 12.503 Punkte und in Richtung der 12.640 Punkte-Marke ansteigen. (05.10.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem Einbruch an die Unterstützung bei 11.865 Punkten hatte sich der DAX in den letzten Wochen wieder spürbar erholt und über die Widerstände bei 12.104 und 12.256 Punkten zurückgearbeitet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch auf Höhe der unterschrittenen mittelfristigen Aufwärtstrendlinie im Bereich von 12.450 Punkten sei der Anstieg Ende September abgeebbt. In den vergangenen Tagen sei der Index bereits mehrfach unter den Support bei 12.256 Punkten zurückgefallen. Auch im gestrigen Handel habe zunächst eine Verkaufswelle dominiert, die unter das Zwischentief bei 12.190 Punkten zurückgeführt habe, ehe die Rückeroberung der Marke einen starken Konter ausgelöst habe. Dieser sei allerdings im Bereich von 12.350 Punkten erneut gestoppt worden.