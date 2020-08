Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Nach einem schwächeren Start pendelte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sich gestern zunächst seitwärts ein im Bereich des Dienstagsschlusskurses, bevor am Nachmittag die Bullen wieder übernahmen und ihn leicht über den Widerstandsbereich bei 13.070 bis 13.080 zogen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDas offene Gap vom 24. Juli sei nun vollständig geschlossen. Ob eine weitere Aufwärtswelle folgen werde, sei unklar. Zumindest bestehe die Chance darauf, so lange der Index oberhalb von 12.950 Punkten notiere. Gehe es nachhaltig über 13.101 Punkte, wäre Platz bis zum Widerstandsbereich bei 13.217 bis 13.236 Punkten. Kippe der Index hingegen signifikant unter 12.950, könnte ein tiefer Pullback bis an das alte Ausbruchslevel bei 12.750 bis 12.780 Punkte folgen. Unterhalb davon trübe sich das kurzfristige Chartbild deutlicher ein. (13.08.2020/ac/a/m)