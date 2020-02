Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) vollendete unter 13.660 eine Topbildung, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei schon am Freitag per Wochenschluss wieder unter die wichtige Marke 13.600 zurückgefallen.



Heute komme es zu einem großen "Gap down". Die Vorbörse takte bei 13.279. Der FDAX habe heute Nacht schwach begonnen. Somit starte um 9:00 Uhr auch der XETRA DAX sehr schwach, nachdem er Freitag noch bei 13.579 geendet habe. Das erste untere Ziel des Tages sei der Bereich aus 61,8% Retracement, Wolkenoberkante und Pivot Support 3 bei 13.301/13.288, bzw. über den DAX-Future gerechnet der Bereich 13.250/13.235. Ausgehend von 13.300/13.235 seien DAX-Zwischenanstiege bis 13.400 oder 13.500 (Gap) einzuplanen. (24.02.2020/ac/a/m)



