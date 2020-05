Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der April war von einem DAX-Anstieg gekennzeichnet, der aber bisher keinerlei bedeutendes Terrain zurückerobert hat, weder im Tages- noch im Wochen- noch im Monatskerzenchart, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei bisher ein umfassender Rebound nach einem zuvor absolvierten -40% Crash! Es sei vorerst KEIN dauerhaftes Durchkommen am Kreuzwiderstand 11.025 zu erwarten! Temporäre Pieks über 11.025 würden daran nichts ändern.



Der FDAX habe mit einem Gap Down seinen Start in den Mai begonnen. Der DAX beginne also auch mit einer Kurslücke zur Unterseite. Diese Lücken entstünden, wenn Käufer geschlossen ihre Limits nach unten ziehen würden. Dann würden neu erscheinende Verkäufer erst wieder Kurse nach einer handelsfreien Lücke bekommen. Der DAX könne 9 Uhr bei ca. 10.525 an einem alten Abwärtstrend und einer oberen alten Gapkante starten. Ein größeres Abwärtsziel des Tages könnte 10.280/10.250 (10.140 "island gap") sein. Ausgehend von ca. 10.250/10.140 wären "rechte Schultern" bis 10.640/10.650 und 10.800/10.850 möglich. (04.05.2020/ac/a/m)



